Condannato per spaccio di droga: arrestato

Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 2 luglio, i Carabinieri della Stazione di Pisa hanno arrestato un tunisino di 30 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione per una pena definitiva di oltre sette mesi di reclusione, a seguito di una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Pisa.