La Cella, spaccio di droga sotto gli occhi degli agenti: pusher in manette

Scambio di droga intercettato ieri sera, giovedì 24 ottobre, in zona La Cella, dalle Volanti della Questura di Pisa. Gli agenti hanno notato la presenza di tre soggetti in atteggiamento sospetto, una coppia, che i poliziotti hanno visto solo di spalle, e un cittadino extracomunitario, intenti, come apparso alla vista degli agenti che si erano avvicinati, in un repentino scambio di involucri e di denaro.



I due giovani, alla vista degli uomini in divisa, sono fuggiti, mentre gli agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a fermare lo straniero, un tunisino irregolare sul territorio nazionale e domiciliato a Pisa, addosso al quale sono stati rinvenuti e sequestrati otto involucri contenenti cocaina ed eroina, oltre a banconote di piccolo taglio verosimilmente frutto dello spaccio.

Arrestato in flagranza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto per tutta la notte nella cella di sicurezza della Questura, stamattina si è svolta l’udienza direttissima nel corso della quale il Giudice del Tribunale di Pisa ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Polizia di Stato.