Sorpreso con la droga in viale Gramsci: arrestato

Arrestato domenica pomeriggio, 26 maggio, dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pisa un cittadino marocchino di 43 anni. L'uomo, notato in atteggiamenti sospetti in viale Gramsci, si è accorto della presenza dei militari e ha cercato di allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto e fermato in via Corridoni.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di nove dosi di hashish, per un peso pari a venti grammi, e di una dose di un grammo di cocaina. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.