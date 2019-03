Spaccia marijuana in via Consoli del Mare: arrestato 30enne

E' stato sorpreso la notte scorsa, tra giovedì 28 e venerdì 29 marzo, in via Consoli del Mare mentre cedeva ad un giovane del luogo, identificato e successivamente segnalato alla Prefettura quale assuntore, oltre 2 grammi di marijuana. E' stato così arrestato per spaccio dai Carabinieri di Pisa un gambiano di 30 anni che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ulteriori 8 grammi della stessa sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa della direttissima prevista per questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.



Per lo stesso reato è stato denunciato un 22enne, originario della Guinea, per la cessione di un grammo ad altro giovane e per il possesso di oltre dieci grammi di marijuana. Sono inoltre state deferite all’Autorità Giudiziaria 5 persone, tutte controllate in centro città, per l’inosservanza al foglio di via obbligatorio per 3 anni dal Comune di Pisa. ed un georgiano di 34 anni, controllato in Piazza Vittorio Emanuele e trovato in possesso di un punteruolo in acciaio.