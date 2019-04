Spaccia marijuana in piazza Santa Caterina: 22enne in manette

Ieri sera, 4 aprile, a Pisa i Carabinieri hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino della Guinea di 22 anni, sorpreso in piazza Santa Caterina mentre cedeva ad un giovane, identificato e successivamente segnalato alla Prefettura di Pisa, oltre due grammi di marijuana. Dopo le formalità di rito il 22enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del rito direttissimo disposto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.