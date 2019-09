Spaccia marijuana alla stazione: arrestato 39enne

E' stato notato ieri sera, 22 settembre, nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa mentre cedeva un grammo di marijuana ad un connazionale. E' finito così in manette per spaccio di stupefacenti un cittadino marocchino di 39 anni, grazie ai controlli dei Carabinieri, insieme al personale del Battaglione 'Toscana' di Firenze e di un’unità cinofila antidroga del Nucleo di San Rossore.

A seguito di perquisizione personale il 39enne è stato trovato in possesso di ulteriori due grammi della stessa sostanza e di un portafoglio risultato rubato ad una giovane del posto. L’arrestato è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.

L'acquirente della droga è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.