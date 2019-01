Spacciatore cade in un fossato per sfuggire ai carabinieri

Alla vista dei carabinieri ha cercato di fuggire ma è finito in un fossato. E' successo ieri sera, martedì 15 gennaio, in via San Gervasio a Pontedera, dove i militari della locale Stazione stavano effettuando un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati di microcriminalità. Ispezionando un'area boschiva hanno notato il comportamento sospetto di un giovane straniero che ha tentato la fuga senza successo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina suddivisa in più dosi.

Il ragazzo, un marocchino di 22 anni, è stato così arrestato, ma prima di essere accompagnato in caserma, è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a controlli e dimesso con tre giorni di prognosi per i postumi della caduta nel fossato.

Trattenuto in caserma, verrà giudicato per direttissima stamattina di fronte al Tribunale di Pisa.