San Miniato, cede cocaina ad un tossicodipendente: arrestato

E' stato sorpreso dai Carabinieri di San Miniato mentre cedeva un grammo di cocaina ad un tossicodipendente. Per questo è stato arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, in Italia senza fissa dimora.

L'uomo è stato poi perquisito dai militari che lo stavano pedinando ed è stato trovato in possesso anche di 150 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa della convalida da parte del giudice.