Santa Maria a Monte, spaccia droga nel bosco: arrestato

Lo hanno notato mentre cedeva un involucro ad un tossicodipendente nell'area boschiva di Tavolaia, nel comune di Santa Maria a Monte. A finire in manette ieri sera, 16 agosto, un cittadino marocchino di 30 anni sorpreso dai militari della locale Stazione Carabinieri, che stavano eseguendo un servizio predisposto al contrasto degli stupefacenti, insieme ai militari della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze e a una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Miniato.



Non appena pusher e cliente si sono accorti della presenza dei Carabinieri, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dopo un lungo inseguimento a piedi.

Lo spacciatore è stato perquisito e trovato in possesso di 19 dosi di cocaina, di poco meno di un grammo ciascuna, nascoste nei pantaloni. La droga è stata sequestrata. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato in carcere, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre, a carico dell'acquirente, è stato elevato il verbale amministrativo previsto per le sanzioni degli assuntori di droga.