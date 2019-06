Cercano di allontanarsi per evitare il controllo: arrestati due giovani spacciatori

Proseguono, in linea con le decisioni assunte il 13 giugno in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i servizi straordinari effettuati dai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Pisa, coadiuvati da una squadra di personale di rinforzo inviato dal Comando Generale appartenente alla Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione 'Toscana', per il contrasto e la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione. nonché il controllo delle zone periferiche e del centro storico di Pisa.



Nel corso del servizio avviato nel pomeriggio di lunedì 24 giugno e proseguito nel corso della notte, i militari hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso un cittadino del Gambia e una donna italiana, di 21 e 20 anni, entrambi pregiudicati, sorpresi in Piazza della Stazione. I due, alla vista dei Carabinieri, hanno cercato di allontanarsi in direzioni opposte per evitare il controllo.

Entrambi sono stati raggiunti e hanno opposto resistenza, prima di essere bloccati e condotti in caserma. Al termine degli accertamenti e delle perquisizioni personali sono stati rinvenuti due frammenti di hashish, con peso complessivo di 25 grammi, e 680 euro, provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza mentre la donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di esser condotti davanti al giudice per l’udienza con rito direttissimo.

Sono state inoltre deferite a piede libero all'Autorità giudiziaria altre cinque persone: