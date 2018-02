Spaccia marijuana in zona stazione: arrestato 28enne

Controlli serrati nel primo pomeriggio di ieri, 27 febbraio, nell'area della stazione ferroviaria di Pisa da parte dei Carabinieri. Un cittadino senegalese di 28 anni in particolare è stato sorpreso in via Mascagni mentre cedeva due grammi di marijuana ad un giovane. E' scattata così la perquisizione personale che ha permesso di trovare altri 15 grammi della stessa sostanza stupefacente, già suddivisa in dodici dosi pronte per essere spacciate. L'uomo è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo fissato per stamattina davanti al Tribunale di Pisa. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura quale assuntore.