Coltano, sorpreso mentre spaccia: arrestato dopo una colluttazione

A Pisa, nel tardo pomeriggio di ieri, 10 luglio, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri hanno notato il giovane in via del Biscottino, mentre, insieme ad un complice, era intento a cedere ad un altro individuo un piccolo involucro in cambio di una banconota, per poi fuggire alla vista dei militari; dopo un concitato inseguimento, il 18enne è stato bloccato e, perquisito dopo aver opposto resistenza al controllo, è stato sorpreso in possesso della somma di 280 euro, che è stata sequestrata. E' stato così arrestato e stamani sarà giudicato con rito direttissimo.

Il complice è riuscito a scappare, ma, riconosciuto dai militari, è stato denunciato a piede libero.

