Sorpreso con la droga in via Niosi: 26enne arrestato per spaccio

La notte scorsa i Carabinieri di Pisa, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno arrestato un 26enne pregiudicato, di nazionalità tunisina, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari della Sezione Radiomobile hanno sorpreso l'uomo, con atteggiamento sospetto, in via Nioisi. Sottopostolo a perquisizione hanno rinvenuto addosso del giovane quasi 2 grammi di cocaina e poco più di 3 grammi di eroina, già confezionati in dosi. Il 26enne è stato trattenuto in camera di sicurezza per essere poi processato con rito direttissimo.