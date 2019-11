Spaccia hashish in via Notari: arrestato e rimesso in libertà

La notte scorsa, tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre, in via Notari a Pisa, i Carabinieri hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un extracomunitario di 24 anni, originario della Guinea Bissau. Il 24enne è stato sorpreso mentre cedeva 3 grammi di hashish ad un giovane del luogo, in seguito segnalato quale assuntore alla Prefettura di Pisa.



La successiva perquisizione personale ha permesso il rinvenimento di ulteriori 20 grammi di marijuana e 17 di hashish, nonché la somma in contanti di 158 euro, ritenuta provento dell’attività illecita e perciò sottoposta a sequestro. L’arrestato questa mattina è stato condannato dal Tribunale di Pisa a 8 mesi di reclusione e rimesso in libertà.