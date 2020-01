Via Vernagalli, 13 grammi di cocaina pronta allo spaccio: arrestato

A Pisa, la notte scorsa, i Carabinieri hanno arrestato un 28enne pregiudicato, di nazionalità tunisina, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari lo hanno sorpreso, con atteggiamento sospetto, in via Vernagalli e, perquisito, hanno trovato quasi 13 grammi di cocaina confezionata in più dosi ed una modica somma di denaro ritenuta provento dell'attività di spaccio.

L’uomo, arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza e giudicato stamani con rito direttissimo.