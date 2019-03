Pontedera, fermato con 5 grammi di eroina: arrestato 47enne

I Carabinieri di Pontedera, in collaborazione con personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato ieri 10 marzo un nigeriano di 47 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato controllato nei pressi del Villaggio Piaggio, mentre si muoveva a piedi insieme ad altri due connazionali. In suo possesso è stato trovato un ovulo contenente 5 grammi di eroina, occultato nelle parti intime. La perquisizione, estesa anche all'abitazione, ha permesso di rinvenire e sequestrare anche altre due dosi della stessa sostanza, del peso di circa un grammo. Trovati poi un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Dopo le formalità di rito è stato rimesso in libertà, come prescritto dal codice di procedura penale e disposto dall'Autorità Giudiziaria.