Scappa in bici al controllo della Finanza: arrestato, aveva 11 dosi di droga

La Guardia di Finanza di Pisa ha arrestato un cittadino tunisino di 37 anni per spaccio. L'uomo, alla vista della pattuglia dei militari, ha cercato di fuggire a bordo della sua bicicletta, ma dopo un breve inseguimento è stato fermato e sottoposto a controllo: addosso aveva 11 dosi di sostanze stupefacenti di vario tipo (hashish, eroina e cocaina) già pronte per essere vendute. Il giorno dopo l'arresto, il 37enne è stato processato per direttissima: il Giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

"L'attività - spiega la Finanza - si incardina nell'intensificazione dei servizi svolti a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti: nel mese di maggio sono stati arrestati 2 soggetti per spaccio e segnalati alle competenti Prefetture 13 soggetti in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, per un totale complessivo di oltre 110 grammi tra marijuana, hashish, eroina e cocaina".