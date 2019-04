Santa Croce: sorpreso mentre spaccia dopo le segnalazioni dei cittadini

I controlli dei Carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno portato all'arresto, nella tarda mattinata di ieri 5 aprile, di un uomo albanese, sorpreso mentre vendeva della cocaina ad una donna nel parcheggio di Largo D'Appello, lungo la via Allende.

I militari erano giorni che tenevano sotto osservazione l'abitato tra le vie Ho Chi Min, via Allende, via XXV Aprile e Piazza Fratelli Cervi. I residenti infatti avevano più volte segnalato la presenza di giri sospetti. Gli operatori hanno quindi atteso il momento migliore per intervenire e l'occasione si è presentata quando l'uomo è stato visto cedere due dosi ad una compratrice.

Dopo il controllo i militari hanno eseguito le perquisizioni personali e domiciliari, rinvenendo complessivamente circa 39 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione ed infine altra attrezzatura utile al confezionamento. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nella camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna al Tribunale di Pisa.