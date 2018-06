Trovato con 20 grammi di marijuana in centro: arrestato e liberato

Nella serata di ieri, 20 giugno, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato in piazza Bolelli (piazzetta ex Consoli del Mare) hanno arrestato un bengalese di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante il servizio di controllo, eseguito insieme alla Compagnia di Intervento Operativo di Firenze, i militari hanno perquisito l'uomo d'iniziativa, sorprendendolo in possesso di 20 grammi di marijuana e 440 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Al termine delle formalità l'arrestato è stato rimesso in libertà, in osservanza delle disposizioni di attuazione del codice e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.