Trovato con 45 dosi di cocaina nella pineta di Migliarino: arrestato

Ha tentato di fuggire, ma è stato preso. La Guardia di Finanza della Compagnia di Pisa ha arrestato un cittadino marocchino di 41 anni, irregolare, trovato a Migliarino con 45 dosi di cocaina, per complessivi 100 grammi di sostanza stupefacente.

I militari stavano eseguendo un controllo antidroga nella pineta quando l'uomo si è accorto della loro presenza. Ha cercato così di allontanarsi, ma gli operatori lo hanno inseguito fino alla sua cattura. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso del 41enne un barattolo di plastica con dentro la droga e materiale per il confenzionamento. Dopo il processo per direttissima di stamani è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere.