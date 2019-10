Sorpreso mentre spaccia: arrestato 21enne pregiudicato

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine. Ieri 25 ottobre i Carabinieri, nell'ambito di un più complesso servizio di prevenzione e repressione dello spaccio, hanno arrestato un 21enne guineano, pregiudicato.

I militari hanno sorpreso l'uomo nel momento della cessione di un involucro contenente mezzo grammo di marijuana ad un giovane del luogo. A seguito della successiva perquisizione personale in possesso del 21enne sono stati trovati altri 4 grammi di stupefacente e 15 euro, ritenuti provento dello spaccio. Sono così scattate le manette ed il trasferimento in carcere, in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.