Sicurezza: arrestato 28enne per spaccio

La notte appena trascorsa i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un 28enne cittadino tunisino per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato controllato durante uno dei controlli costantemente in corso in città. I militari, nel dettaglio, lo hanno sorpreso con addosso 2 grammi di eroina, 3 grammi di cocaina e la somma in contanti di 500 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.