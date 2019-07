Calci, fermato per spaccio in macchina aveva una 357 magnum: arrestato 49enne

Fermato per spaccio, aveva nell'auto un revolver 357 magnum. La mattina di ieri, 18 luglio, a Calci, i Carabinieri hanno arrestato un 49enne italiano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi.

L'uomo è stato sorpreso dopo aver ceduto mezzo grammo di cocaina, 4 grammi hashish e mezzo grammo di marijuana a due persone del luogo, identificate e successivamente segnalate alla Prefettura di Pisa quali assuntori. A seguito della perquisizione personale il 49enne è stato trovato in possesso di ulteriori 11 grammi di cocaina e 1450 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’illecita attività e quindi sequestrata.

I controlli si sono poi estesi all'auto dell'uomo. Nascosta sotto il sedile passeggero è stata trovata una pistola revolver marca Smith and Wesson 357 magnum cal. 38 special, risultata rubata a seguito di un furto in un'abitazione nel pratese. La perquisizione ha poi riguardato l'abitazione dell'indagato ed è emerso altro materiale illecito: un caricatore vuoto per proiettili cal. 9, varie cartucce, strumenti per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacente, due flaconi di metadone da 450 grammi l'uno, due grammi di sostanza stupefacente del tipo 'crack' e 6mila euro.

Al termine delle operazioni l'arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.