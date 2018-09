Pontedera, trovato con cocaina e materiali per lo spaccio: arrestato

I Carabinieri di Pontedera hanno arrestato ieri sera un cittadino marocchino di 25 anni, trovato in possesso di cocaina e denaro contante, ritenuto provento di spaccio.

Il controllo, eseguito insieme ai militari della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze ed al Nucleo Cinofili di San Rossore, ha portato alla perquisizione personale del giovane: gli sono stati trovati addoso e sequestrati 3 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e la somma di 460 euro in denaro contante.

Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, fissato per stamani.