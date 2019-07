Controlli della Polizia: un arresto alla stazione per spaccio e due denunciati

Un arresto e due denunciati, con l'identificazione di 10 persone. Sono i numeri dell'attività di controllo posta in essere ieri, 28 luglio, dalla Polizia di Pisa nell'ambito dei servizi estivi di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, operazioni condotte con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze.

A finire in manette è stato un cittadino tunisino di 40 anni, senza fissa dimora. Le Volanti, in azione in centro storico ed in particolare fra la stazione e Piazza delle Vettovaglie, lo hanno controllato d'iniziativa nei dintorni dello scalo ferroviario. In suo possesso sono state trovate 10 dosi di cocaina, per circa 5 grammi, insieme a 260 euro ritenuto provento dello spaccio. L'uomo affronterà nella mattinata di oggi il processo per direttissima.

I due denunciati invese sono stati un romeno di 34 anni ed un marocchino di 38 anni. Il primo è stato deferito per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa e San Giuliano Terme, disposto dal Questore di Pisa nel dicembre 2016; il secondo, senza fissa dimora, è risultato inottemperante all'Ordine del Questore di Roma dell'aprile 2019 di lasciare il territorio nazionale.

L'azione di controllo continuerà tutta la stagione, estendendosi anche ai locali pubblici di particolari zone cittadine.