Spaccio in centro a Pisa: colto sul fatto grazie alla videosorveglianza

Arrestato grazie all'occhio vigile delle telecamere. Nella notte tra il 20 e il 21 settembre gli agenti della squadra Volanti della Questura hanno bloccato un cittadino straniero, sorpreso mentre recuperava da sotto una macchina parcheggiata nei pressi della Statua di Ulisse Dini 10 involucri con dentro hashish e marijuana.

Decisiva per la riuscita dell'operazione di controllo la videosorveglianza: gli agenti hanno seguito con le immagini gli spostamenti sospetti dell'uomo, in zona Piazza dei Cavalieri, coordinando così l'intervento dei poliziotti in strada. Il soggetto, rilevano gli inquirenti, non temeva la presenza delle forze dell'ordine. Quando credeva di poter agire indisturbato è stato però colto sul fatto.

L'arresto è scattato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il processo per direttissima sarà celebrato in mattinata, per la notte lo straniero è stato trattenuto nella cella di sicurezza della Questura.