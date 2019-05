Sorpreso mentre spaccia in via Consoli del Mare: arrestato 30enne

Fine settimana di controlli per i Carabinieri del centro storico di Pisa. Nelle ore notturne del 19 maggio i militari hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un senegalese di 30 anni. L'uomo è stato sorpreso in via Consoli del Mare mentre cedeva un grammo di marijuana ad una giovane studentessa, identificata e successivamente segnalata alla Prefettura. L'extracomunitario, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di altri 3 grammi della sostanza. Condotto in caserma, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall'autorità giudiziaria.

Durante la stessa notte il personale della Sezione Radiomobile della Compagnia ha arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un albanese di 22 anni. Il giovane è stato sorpreso in via Battisti quindi fuori dalla propria abitazione. E' stato quindi riportato presso il proprio domicilio e nella mattinata di oggi, 20 maggio, affronterà il processo in rito direttissimo al Tribunale di Pisa.