Spaccia in centro, in casa aveva un iPad rubato: arrestato 27enne pregiudicato

La stretta sulla sicurezza in certo storico prosegue da parte dei Carabinieri di Pisa, insieme ai rinforzi del Comando Generale della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione 'Toscana'. La sera di ieri, 17 gennaio, c'è stato un arresto e la denuncia a piede libero di altre 7 persone.

L'arresto ha riguardato un 27enne pregiudicato, cittadino originario del Gambia. L'uomo è stato sorpreso dai militari in via Consoli del Mare mentre cedeva due dosi di marijuana a due giovani del luogo, identificati e segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente. Sequestrati subito 7 grammi di marijuana, poi con la perquisizione ne sono stati trovati altri 4 più 44 grammi di hashish e 70 euro, somma provento di spaccio. A quel punto l'accertamento si è spostato presso il domicilio del 27enne, dove sono stati trovati altri 3 grammi di marijuana ed un iPad rubato circa 2 anni fa in città. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l'arrestato ha passato la notte in camera di sicurezza per poi andare a processo in mattinata.

Delle 7 persone ulteriori denunciare, due riguardano reati legati agli stupefacenti. Un 19enne, tunisino, incensurato, è stato sorpreso dai militari in via San Martino mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un ragazzo, identificato e segnalato alla competente Prefettura. Sequestrati al deferito anche 90 euro, ritenuti provento di spaccio. Denunciata una 47enne italiana, pregiudicata, controllata dai militari in Vicolo delle Sette Volte in atteggiamenti sospetti. La donna, a seguito perquisizione personale, è stata trovata in possesso di 4 dosi di marijuana dal peso complessivo di 5 grammi.

Infine denunciati un 46enne marocchino, pregiudicato, controllato in Piazza della Stazione e trovato in possesso di un paio di forbici in acciaio dalla lunga lama. Chiudono il conto 4 persone denunciate per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pisa.