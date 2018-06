Trovato con 8 grammi di marijuana in centro: arrestato e rimesso in libertà

I Carabinieri della compagnia di Intervento Operativo di Firenze e del Nucleo Operativo di Pisa hanno arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 22 giugno, un gambiano di 20 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, controllato su iniziativa dei militari in via Consoli del Mare, è stato sorpreso in possesso di 8 grammi di marijuana suddivisa in dosi già pronte per lo spaccio. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà, su disposizione del Pubblico Ministero e in ottemperenza alle disposizioni di attuazione del codice.