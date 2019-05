Sorpreso mentre spaccia a Pontedera: arrestato e condannato a 2 anni

Nel pomeriggio di ieri, 22 maggio, i Carabinieri di Pisa, insieme ad un'unità cinofila antidroga del Nucleo di San Rossore, hanno arrestato un marocchino di 28 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato notato a Pontedera in via Fratelli Roselli mentre cedeva due dosi di 0,2 grammi di eroina a due italiani del posto, in seguito identificati e segnalati alla Prefettur. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso 4 pezzi di hashish, con peso complessivo pari a 9 grammi, 11 involucri termosaldati contenenti 10 grammi di eroina e 5 involucri termosaldati contenenti 5 grammi di cocaina, il tutto occultato all'interno del vano portaoggetti della portiera anteriore sinistra del mezzo.

A seguito della successiva perquisizione domiciliare condotta presso il domicilio del soggetto, è statao trovata e posta sotto sequestro una somma di denaro pari 2700 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Giudicato stamani dal Tribunale di Pisa, è stato condannato a due anni di reclusione.