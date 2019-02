Pontedera, bloccato dopo lo spaccio con 18 dosi di cocaina: arrestato 23enne

Nella serata di ieri, 24 febbraio, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un marocchino di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Il giovane è stato bloccato in via Maremmana dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un uomo del posto, in seguito segnalato alla Prefettura come assuntore. Nel corso dell'operazione l'extracomunitario è stato trovato in possesso di 18 dosi della stessa sostanza, del peso complessivo di 17 grammi. Aveva anche 125 euro, somma ritenuta provento dell'attività illecita. Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato portato in carcere a Pisa.