Dallo sguardo delle telecamere all'intervento: arrestato 25enne per spaccio

Nella tarda serata di ieri, 29 ottobre, le Volanti della Questura di Pisa hanno arrestato per spaccio un cittadino senegalese di 25 anni. L'operazione si inserisce nel contesto dei continui controlli disposti per combattere il giro di stupefacenti, presente nelle vie e piazze specie del centro storico.

L'azione è partita dopo un servizio di osservazione, iniziato presso la sala operativa della Questura grazie all'impianto di videosorveglianza. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 22 in via Notari per contrastare una cessione di droga che si sarebbe concretizzata di lì a breve. Sono stati fermati nella circostanza alcuni acquirenti, mentre lo straniero alla vista dei poliziotti accennava un tentativo di fuga. E' stato subito bloccato.

Nel corso delle successive fasi di accertamenti gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità del fermato un sacchetto contenente 11 dosi già preconfezionate di hashish e alcuni grammi di marijuana, nonché il possesso di una somma in denaro pari a 80 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente derivante dall'attività di spaccio.

Il cittadino senegalese è risultato essere in Italia senza fissa dimora, privo di permesso di soggiorno, e già gravato da precedenti di polizia per spaccio di droga. Sono così scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato condotto nei locali della Questura in attesa del giudizio per direttissima disposto dal magistrato di turno.