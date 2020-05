Sorpreso mentre spaccia in pieno giorno in via Turati: arrestato 50enne

I Carabinieri di Pisa nel primo pomeriggio di ieri, 30 maggio, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga in zona stazione, hanno arrestato un 50enne per spaccio di stupefacenti.

I militari, in abiti civili, hanno visto l'uomo in via Turati mentre cedeva quasi un grammo e mezzo di hashish ad un soggetto del posto. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire un'ulteriore dose di hashish di poco più di 2 grammi e mezzo, un coltellino multiuso e la somma di 45 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato quindi trattenuto nelle Camere di Sicurezza dell'Arma, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo previsto per domani mattina.