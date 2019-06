Trovato con 50 dosi di droga in via Ulisse Dini: arrestato 30enne

Nella serata di ieri, 19 giugno, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un tunisino di 30 anni. L'uomo è stato notato in atteggiamenti sospetti in via Ulisse Dini, così è stato sottoposto a perquisizione personale. Al controllo è stato trovato in possesso di 42 dosi di eroina, pari a circa 10 grammi, insieme ad altri 11 dosi di cocaina del peso di 4 grammi. Lo stupefacente è stato sequestro, mentre l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.