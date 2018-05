Pontedera, cede cocaina al bar ad un tossicodipendente: arrestato

E' stato arrestato l'altro pomeriggio a Pontedera dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia un marocchino di 29 anni, sorpreso mentre, in un bar cittadino, stava cedendo una dose di cocaina di circa mezzo grammo a un tossicodipendente del posto, a sua volta segnalato in qualità di 'assuntore' all’autorità amministrativa.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della convalida degli atti da parte del giudice.