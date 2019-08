Deve scontare un anno di carcere: rintracciato alla stazione di Pisa

E' stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, 21 agosto, dagli agenti della Polfer alla Stazione di Pisa Centrale, un cittadino brasiliano di 36 anni, su cui gravava un'ordinanza di arresto immediato in esecuzione di una sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Torino.

L’extracomunitario carioca, che tentava di passare inosservato tra i passeggeri che a quell’ora affollavano il binario 4 per l’arrivo del Treno Freccia Bianca diretto a Roma, non è sfuggito agli attenti occhi dei poliziotti che, insospettiti del suo atteggiamento furtivo, lo hanno sottoposto a controllo e, effettuati gli accertamenti di rito, sono risaliti alle sue pendenze penali e ai suoi diversi alias. L’uomo dovrà espiare un anno di carcere per reati commessi a Torino.

L’arrestato è stato condotto presso il carcere Don Bosco di Pisa.