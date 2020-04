Tenta il furto in due negozi: arrestato un albanese

Nella nottata di domenica 19 aprile sono scattati gli allarmi del negozio Vodafone di Corso Italia e dello store Apple di Largo Ciro Menotti. Le pattuglie della Volante arrivate in zona hanno sorpreso un albanese del 1992, N.A., che alla vista degli agenti ha tentato di fuggire in sella ad una bicicletta. L'uomo è stato bloccato in via Mazzini dopo aver urtato, nel tentativo di scappare dall'arresto, contro l'auto della Polizia.

Il soggetto, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e con a carico già una misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno presso la propria abitazione, è stato arrestato in flagranza per la violazione del provvedimento restrittivo e per il reato di tentato furto aggravato poiché aveva tentato di sfondare le vetrate degli esercizi commerciali, come mostrato dalle riprese delle telecamere di sicurezza . L'udienza per direttissima presso il Tribunale di Pisa si terrà lunedì 20 aprile, nel frattempo l'uomo è agli arresti domiciliari presso la sua residenza.