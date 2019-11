Deve scontare sei mesi per truffa: ai domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, 28 novembre, i Carabinieri della Stazione di Pisa Porta a Mare hanno arrestato un italiano di 40 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. L'uomo doveva scontare una pena di 6 mesi di reclusione per truffa. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove rimarrà in regime di detenzione domiciliare.