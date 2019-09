Truffatore seriale via web: in carcere

Era un esperto truffatore che doveva scontare 7 anni e 11 mesi di carcere per una serie di truffe commesse a livello nazionale attraverso canali e-commerce e ricettazione. Così dopo una meticolosa attività investigativa gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato e della Polizia Locale di Pontedera hanno eseguito il provvedimento di custodia in carcere nei confronti di un 53enne, abitante nella città della Vespa, in esecuzione dell'ordine di carcerazione per cumulo di pene definitive.