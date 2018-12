Atti sessuali su minorenne: dal divieto di dimora al carcere

Nel pomeriggio di ieri, 27 dicembre, a Altopascio (Lucca), i carabinieri della Stazione di Pontedera hanno arrestato un cittadino marocchino 26enne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa. L’uomo, già sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Pisa in quanto ritenuto responsabile di atti sessuali nei confronti di minore, aveva violato più volte la misura cautelare, determinando la decisione del giudice, su segnalazione dei carabinieri, di aggravare il provvedimento con la custodia in carcere.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Lucca, a disposizione dell’autorità giudiziaria.