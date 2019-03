Deve scontare oltre tre anni di carcere: arrestato a Castelfranco

Nel pomeriggio di ieri, 7 marzo, a Castelfranco di Sotto, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di San Miniato hanno arrestato un cittadino albanese di 41 anni in ottemperanza ad un ordine di esecuzione dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova. L'uomo doveva scontare una condanna di tre anni e mezzo di reclusione per reati contro il patrimonio.

Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.