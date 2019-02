Sorpreso fuori casa nonostante i domiciliari: arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, 12 febbraio, a Santa Croce sull’Arno, i Carabinieri hanno arrestato per evasione un italiano di 66 anni. L'uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare per reati inerenti gli stupefacenti, a seguito di controllo è risultato assente ed è stato rintracciato poco dopo nei pressi della sua abitazione, mentre tentava di rincasare. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ricondotto presso la propria residenza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.