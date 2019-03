Espulso a luglio è di nuovo in città: arrestato 27enne

Nel primo pomeriggio di ieri, 14 marzo, a Pisa, i Carabinieri hanno arrestato un tunisino di 27 anni per la violazione della disciplina sull’immigrazione. Il giovane è stato sorpreso in centro città ed, a seguito di accertamenti, è risultato essere stato espulso dal territorio dello Stato e riaccompagnato in Tunisia nel luglio dello scorso anno. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.



Denunciati inoltre all’autorità giudiziaria un cittadino rumeno di 34 anni e un italiano di 40 per guida in stato di ebbrezza; un italiano di 30 anni per porto di armi od oggetti atti ad offendere; un uomo italiano di 37 anni e una donna di 29 anni per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio di 3 anni dal Comune di Pisa.