Pontedera: 43enne ai domiciliari sorpreso lontano dalla propria abitazione

Nella mattinata di ieri, 22 novembre, a Pontedera, i carabinieri hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un senegalese di 43 anni, sorpreso lontano dalla propria abitazione dove era ristretto in regime cautelare. Dopo le formalità, l’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi.