Si intrufola nella Facoltà di Matematica per passare la notte: era ricercato

Si era introdotto all'interno della Facoltà di Matematica in via Buonarroti per trovare riparo per la notte. E' stato uno dei custodi a dare l'allarme questa mattina, 11 giugno, chiamando la Polizia. Così una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Pisa, intervenuta sul posto, ha proceduto ad identificare l'uomo, un cinquantenne croato senza fissa dimora.

Dall'identificazione sul posto, i poliziotti, tuttavia, non sono riusciti inizialmente a pervenire all'identità dell'uomo, così il 50enne è stato accompagnato negli uffici della Questura per sottoporlo a rilievi dattiloscopici.

A seguito dei rilievi è emerso che l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione finalizzato all'esecuzione di una condanna, datata 2017, a 8 mesi di reclusione per un furto in abitazione, commesso a Pisa nel 2014.

A quel punto l'uomo, ultimate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale Don Bosco.