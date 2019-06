Folle inseguimento nella notte: da Pisa a Livorno fino alle manette

Livorno, arrestato dopo inseguimento da Pisa fino ad Ardenza

„Un inseguimento che da Pisa si è concluso a Livorno quello scattato la notte scorsa, tra l'11 e il 12 giugno. Secondo quanto riportato da LivornoToday, l'uomo alla guida di un'Audi non si è fermato all'alt che i Carabinieri di Pisa gli avevano intimato così è iniziato un folle inseguimento che si è concluso addirittura ad Ardenza, nel livornese. Il conducente ha provato in tutti i modi a seminare i militari dell'Arma arrivando fino a Montenero salvo poi tornare indietro. E' stato poi bloccato all'altezza del Carrefour in via degli Scarronzoni ed è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.