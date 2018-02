Santa Croce sull'Arno: ruba profumi al supermercato e li nasconde sotto al giubbotto

Nel pomeriggio di ieri, 15 febbraio, a Santa Croce Sull’Arno, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato un marocchino di 34 anni, per il reato di furto commesso all’interno di un noto supermercato. L'uomo aveva infatti nascosto nel giubbotto diversi profumi sottratti dagli scaffali del negozio. Giunto alle casse, ha pagato la poca merce acquistata, ma ha insospettito il personale, che ha chiamato i Carabinieri per un controllo. A esito della perquisizione, i militari hanno condotto lo straniero in camera di sicurezza e restituito la merce rubata al supermercato.