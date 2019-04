Minacciò con una roncola l'ex moglie: arrestato

Nella tarda mattinata di ieri, 15 aprile, a Guardistallo, i Carabinieri hanno arrestato un marocchino di 48 anni, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Livorno, dovendo scontare una pena di 9 mesi di reclusione per atti persecutori e possesso illegale di strumenti atti ad offendere. L'uomo, in data 14 febbraio 2016, era stato arrestato per aver minacciato, armato di una roncola, l’ex moglie. Non si rassegnava infatti alla fine della relazione e tentò di entrare in casa.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Livorno.