Montopoli Valdarno, perseguitò la ex compagna: in carcere

Nella mattinata di ieri, 8 luglio, a Montopoli Valdarno, i Carabinieri della Stazione di San Romano hanno arrestato un 40enne albanese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Firenze. L'uomo doveva scontare due anni e tre mesi di reclusione per i reati di atti persecutori nei confronti della ex compagna, per fatti avvenuti a Fucecchio (Firenze) nel 2013. Il 40enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.