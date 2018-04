Ruba alcolici e cosmetici al supermercato: arrestato 43enne

E' stato arrestato il pomeriggio del 25 aprile dai Carabinieri un uomo di nazionalità georgiana di 43 anni, sorpreso dal personale di vigilanza di un supermercato in zona Cisanello mentre cercava di manomettere il sistema antitaccheggio da superalcolici e cosmetici, sottratti dagli espositori del negozio. I vigilantes hanno chiamato i militari dell'Arma che hanno bloccato l'uomo mentre stava uscendo dal punto vendita.

La refurtiva è stata recuperata. Il 43enne è finito in manette per furto aggravato.